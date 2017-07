Hulpdiensten weer massaal in actie bij Shell Pernis

Er lekt maandag aan het einde van de avond een zuurhoudende stof bij de Shell aan de Vondelingenweg in Pernis. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het petrochemische complex. De brandweer probeert de stof in bedwang te houden door er een soort waterdeken overheen te leggen.

De waterdeken moet voorkomen dat de stof neerdaalt. De Veiligheidsregio laat weten dat de metingen tot nu toe negatief zijn en dat er daarom geen NL Alert is uitgedaan.

Rotterdam Hoogvliet

De Milieudienst Rijnmond (DCMR) meldt dat de gaswolk momenteel onderweg is naar Rotterdam Hoogvliet. De DCMR is ter plaatse en chemisch adviseurs meten de concentraties in het gebied. Er zijn geen klachten van bewoners.

Personeel van Shell is bezig om de lekkage te dichten.



Rond 22.15 uur kwam er een melding binnen van een kleine lekkage van een gevaarlijke stof. Het gaat om de stof fluorwaterstof. De stof heeft een zure geur en is in kleine hoeveelheden gevaarlijk.

Afrit A15

De Vondelingenweg is afgesloten. Ook de afrit van de A15 ter hoogte van Hoogvliet is dicht. Verkeer krijgt het advies om te keren bij Spijkenisse. Het goederentreinverkeer ligt ook stil.

Een deel van het terrein van Shell Pernis zit momenteel zonder stroom meldt de Veiligheidsregio.

Brand

Afgelopen zaterdag was er nog brand in de raffinaderij. Door een explosie in een hoogspanningsstation brak brand uit en werd de stroomtoevoer naar tientallen fabrieken op het terrein verstoord.

Om verdere problemen te voorkomen besloot het bedrijf vrijwel alle fabrieken gecontroleerd stil te leggen. Of de lekkage verband houdt met de brand van afgelopen zaterdag is nog onbekend.

[https://twitter.com/rijnmondveilig/status/892134845454962688]