Lekkage fluorwaterstof Shell Pernis verholpen

De lekkage van waterstoffluoride bij Shell Pernis in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.30 uur gedicht, meldt Shell. De stof is binnen het Shell-terrein gebleven.

Fluorwaterstof heeft een zure geur en is ook in kleine hoeveelheden gevaarlijk. De stof kwam maandagavond met het spoelen van de leidingen vrij.

Hoewel het lek gedicht is, is de brandweer nog wel aanwezig. De vrijgekomen 'wolk' is neergeslagen met waterstralen, om te voorkomen dat het gas zich kon verspreiden, aldus de veiligheidsregio. Er zijn in de regio geen gevaarlijke concentraties gemeten.

Hoogvliet

Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn 29 klachten binnengekomen over stank, vooral uit Hoogvliet.

In de loop van de avond verschenen berichten dat agenten met geluidswagens door Hoogvliet reden om te melden dat ramen en deuren gesloten moesten worden. Dat had volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond niet hoeven gebeuren en die opdracht is niet door de dienst gegeven.

Afrit A15

Door de lekkage waren de Vondelingenweg en de A15 urenlang afgesloten Ook werd het goederentreinverkeer stilgelegd.

Brand