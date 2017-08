Partij voor de Dieren: geen grootschalige festivals in Het Park

Een dag na het reggaefestival in Het Park aan de Euromast, ligt het rijksmonument er vertrapt bij. Door het grote aantal festivalgangers en de stromende regen is er een ware modderpoel ontstaan.

"Een varken zou zich hier heel erg op zijn plek voelen in deze modderpoel", reageert Ruud van der Velden, raadslid voor de Partij voor de Dieren in Rotterdam.

"Hier is dit park natuurlijk niet voor bedoeld. Het park is ook bedoeld voor gezinnen die hier met mooi weer lekker kunnen zitten. Dat kun je vergeten nu."

Kleinschalig

Partij voor de Dieren vindt Het Park niet geschikt voor grootschalige festivals als het reggaefestival.

"De afspraak was altijd kleinschalige festivals, zoals de Dag van de Romantische Muziek en het Bevrijdingsfestival als uitzondering. Door de festivallisering komen er steeds meer festivals. Dit is nu al het derde of vierde grote festival dat hier in korte termijn is gehouden."

Bodemverdichting

Een van de redenen dat het zo uit de hand is gelopen, is het natte weer van afgelopen week. "We dringen bij organisaties altijd aan op een scenario bij nat weer, maar in de eerste plaats is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk. De gemeente facilitair dit en trekt vervolgens de handen er vanaf."

Van der Velden maakt zich vooral zorgen om de langetermijneffecten op de bomen van meer dan 150 jaar oud. "Hierdoor ontstaat bodemverdichting. Dit houdt in dat het water niet meer door de bodem komt. Bomen scheiden schadelijke stoffen uit die dan niet meer door de bodem kunnen. Hierdoor sterven wortels van de bomen af en uiteindelijk ook de bomen."

Kiezen

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente een keuze maakt en wat Van der Velden betreft is die keuze makkelijk: "Geen grootschalige festivals in dit park. Je kan die houden op PNR-terreinen of bij de parkeerplaatsen van Ahoy."

De gemeente Rotterdam kan pas over een paar weken reageren, na het zomerreces.