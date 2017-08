Directeur Shell Pernis: Het spijt ons ontzettend

Directeur Jos van Winsen van Shell Pernis gaat door het stof na het tweede ernstige incident in een paar dagen tijd op het raffinaderijterrein aan de Vondelingenweg. "Het spijt ons ontzettend, dit is niet zoals we willen zijn."

Maandagavond rond 21.50 uur kwam een kleine hoeveelheid van het gevaarlijke waterstoffluoride vrij bij het stilleggen van een fabriek, zegt Van Winsen een paar uur later. "Bij spoelacties om een fabriek stil te leggen is een lek van anderhalve centimeter ontstaan in een fakkelleiding. We hebben gelijk een waterscherm om de fabriek heen gezet." Onrust

Uit metingen van de DCMR Milieudienst Rijnmond bleek al snel dat de stof niet buiten het bedrijfsterrein kwam. Toch veroorzaakte de lekkage behoorlijk wat onrust onder omwonenden. Ook RTV Rijnmond kreeg tientallen verontruste reacties. "Zaterdag ging het om een elektriciteitsstation waar we kortsluiting kregen en toen de fabriek stil moesten leggen", vervolgt Van Winsen. "Als gevolg van het stilleggen moeten we fabrieken spoelen en daarbij is nu dit lek ontstaan."



Inspecties

Shell gaat onderzoeken hoe het lek heeft kunnen ontstaan. "We inspecteren alle leidingen regelmatig. Zo'n gat hoort niet te ontstaan en we gaan onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren." Volgens Van Winsen heeft het lek geen gevolgen voor de planning om de fabriek op het terrein weer op te starten. "De fabriek lag al stil en dit is in verhouding een kleine reparatie. Het heeft geen effect op de verdere planning."