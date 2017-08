Spartaan Rick van Drongelen op weg naar HSV

Rick van Drongelen

Rick van Drongelen gaat Sparta zeer waarschijnlijk verlaten. De 18-jarige verdediger onderhandelt momenteel met het Duiste HSV over een meerjarig contract. Sparta zelf bevestigt via twitter dat het zelf ook in onderhandeling is met de nummer 14 van de Bundesliga.

Rick van Drongelen stond al langer op het lijstje bij HSV. De oefenwedstrijd die Sparta onlangs in Oostenrijk tegen de club uit Hamburg speelde moet uiteindelijk de doorslag hebben gegeven. Het duel eindigde in 1-1 en Van Drongelen scoorde voor Sparta. Naar verluidt gaat Van Drongelen voor vijf jaar tekenen bij HSV en ontvangt Sparta een transfervergoeding van 3 miljoen euro. Ook Feyenoord was geïnteresseerd, maar het bod van de kampioen was te laag.