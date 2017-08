Nieuwe expeditie plasticvervuiling vertrekt uit Rotterdam

Dinsdagochtend vertrekt een team van By the Ocean we Unite vanuit Rotterdam voor een 17-daagse expeditie rondom plasticvervuiling.

Na eerdere expedities naar Noorwegen en Schotland wordt dit keer het zuidelijke deel van de Noordzee en het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk aangedaan.

In samenwerking met The Ocean Cleanup, het 5 Gyres instituut en de Universiteit Leiden doet een team van drie (maritiem) biologen onderzoek naar de hoeveelheid plastics aan het zeeoppervlak en in het zand van stranden langs de kusten.

De crew aan boord van zeilexpeditie schip ‘Fantastiko’ wordt aangevuld met enthousiastelingen die de wens hebben zelf zeilen op open zee te ervaren en te zien wat de gevolgen zijn van de plasticvervuiling in zee.

Onderweg doet de expeditie meerdere steden en eilanden aan, zoals Plymouth, Guernsey, en Oostende, om met lokale initiatieven en mensen in gesprek te gaan over hoe zij plasticvervuiling in hun omgeving ervaren en om kennis over het bestrijden van plasticvervuiling uit te wisselen.