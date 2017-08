Bosselaarbiertjes-opbrengst vloeit naar Alzheimerstichting

De naar de iconische Feyenoorders Moulijn en van Hanegem-biertjes 'Coen en Willem' waren er al, maar een Spartaans eerbetoon gerstenat was er tot voor kort nog niet op het vat.

Dat gapende gat is nu door de creactieve Walenburg-café uitbater Vincent Bek gedicht.

Uit eerbied voor z'n Spartaanse voorbeeld, onderhavig legendarische, watervlugge Sparta-vleugelspits en oud vis-venter Tinus Bosselaar, is er, na veel afgewogen vijven en zessen, inmiddels ook 'n goud-gele rakker op haar en snaar na klaar.

In verband met Bosselaar's aftakelende geestesgesteldheid vloeit een deel van de verkoop-opbrengst van dit 'Tinus'-brouwsel naar de Alzheimerstichting.

Bij de zuid-hollandse brouwer de Blauwe IJsbeer is er zo'n 1000 liter geestrijk Tinusvocht beschikbaar, goed voor zo'n 3000 glaasjes goedertierendheidsbetrachting.

De vraag is alleen wel of de familie Bosselaar en met name Tinus zorgzame vrouw Loes, die al sinds haar veertiende niet van wijken van haar ega's zijde wil weten, wel zit te wachten op dit soort initiatief, vraagt ook Jack Kerklaan zich in gemoede af.......