Autobranden in Dirksland en Barendrecht

Brandweer Zuid-Hollandse Eilanden - foto: Sylvio Pinas

In Dirksland en Barendrecht waren in de nacht van maandag op dinsdag twee autobranden.Aan de Margrietlaan in Dirksland gebeurde dat aan het einde van de nacht.

Het zou gaan om een wagen met gestolen kentekenplaten. De politie gaat uit van brandstichting. Ook aan de Piet Heinstraat in Barendrecht ging een auto in vlammen op. Daar is onduidelijk of het om brandstichting gaat.