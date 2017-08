Laros:'Mooie transfer voor Van Drongelen'

Alleen een medische keuring scheidt Spartaan Rick van Drongelen nog naar een overstap naar HSV. In Duitsland ligt een vijfjarig contract voor de Zeeuw klaar.

Algemeen directeur Manfred Laros spreekt over een voor Sparta-begrippen 'toptransfer'. 'Het is denk ik meer dan een mooie transfer. Het is een hele mooie som die wij mogelijk voor hem gaan vangen. Het zou een fantastische bijdrage zijn in het verdere herstel van de club.''

HERINVESTEREN

Sparta wil een gedeelte van de transfersom, die naar verluidt rond de drie miljoen euro bedraagt herinvesteren. 'We zullen met het bestuur overleggen wat we precies met het geld gaan doen. Er zal ongetwijfeld een vinger de lucht in gaan om verder in de selectie te investeren, maar we zullen ook kijken naar het investeren in het stadion en andere faciliteiten', zegt Laros tegenover RTV Rijnmond.

TALENT

Van Drongelen maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste onder trainer Alex Pastoor. Het afgelopen seizoen was de 18-jarige jeugdinternational een vaste waarde in de eredivisie. Meerdere clubs hadden Van Drongelen op de radar, maar hij kiest nu dus voor de nummer 14 van het afgelopen seizoen in de Bundesliga.

AFSCHEID

Dinsdagochtend nam Van Drongelen afscheid van Sparta. 'Hij nam afscheid van de spelersgroep en gaf een handje op het kantoor', aldus Laros.