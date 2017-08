Boijmans wil collectie toegankelijker maken voor blinden

Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam wil de collectie beter toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden. Het museum is voor een project daartoe genomineerd voor de RAAK Stimuleringsprijs.

Andere genomineerden zij het Tropenmuseum en Museum Speelklok. De winnaar ontvangt 25.000 euro.

Boijmans wil speciale rondleidingen gaan organiseren voor blinden en slechtzienden op basis van een 'multisensorische benadering van een kunstwerk'. Tijdens de rondleiding staan voelen, luisteren naar muziek, ruiken, inbeelding of fysieke beleving centraal.

In Nederland zijn meer dan 350.000 mensen slechtziend of blind. Zij kunnen niet zoals anderen kijken naar kunstwerken of andere informatie in een museum.

De prijs is een initiatief van het Oogfonds, het Van Abbemuseum en Stichting Dedicon. De uitreiking vindt op 11 september plaats bij de winnaar van vorig jaar: Museum Beelden aan Zee in Den Haag.