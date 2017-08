JC Schaal: Makkelie fluit Feyenoord-Vitesse

Het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en Vitesse wordt zaterdag gefloten door Danny Makkelie. Het duel onder leiding van de scheidsrechter uit Dordrecht begint in de Kuip om 18.00 uur.

Het is opmerkelijk dat Makkelie de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar mag leiden, omdat hij op 30 april ook de bekerfinale floot. Vitesse won toen in de Kuip met 2-0 van AZ. Zaterdag wordt hij opnieuw bijgestaan door zijn assistenten Mario Diks en Hessel Steegstra. Jochem Kamphuis is de vierde official.

Feyenoord-Vitesse is zaterdag uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.