Lamprou traint mee bij Ajax

Kostas Lamprou heeft dinsdag voor het eerst meegetraind bij zijn nieuwe club Ajax. De Griek staat op het punt een eenjarige verbintenis aan te gaan met de Amsterdamse club. Lamprou was transfervrij nadat hij zijn aflopende contract bij Willem II niet wilde verlengen.

De oud-doelman van Excelsior en Feyenoord wordt bij Ajax achter Onana en Van Leer de derde doelman. Lamprou stond ook in de belangstelling van Excelsior om in Kralingen eerste doelman te worden. De Griekse keeper speelde in het verleden ook al in de jeugd bij Ajax. Bij de nummer twee van het vorige seizoen krijgt Lamprou rugnummer 33.