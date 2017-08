Postcode 2965, Nieuwpoort

Het is even puzzelen met deze motor van hout, gemaakt door Wim Timmer.

In de afgelopen jaren zijn er wel tien tot twaalf winkels verdwenen uit Nieuwpoort, vertelt inwoner Wim Timmer. Jammer, vinden ook de andere inwoners die we spreken, maar ze wonen nog altijd met veel plezier in Nieuwpoort.

Het is rustig op straat als verslaggever Niels op jacht gaat voor een ontbijt, te rustig. Gelukkig biedt Wim Timmer na wat omzwervingen uitkomst. Hij kan én een ontbijt regelen én een goed verhaal. Wim maakt namelijk houten puzzels in de vorm van een motor. "Ik ben tussen de 15 á 25 uur bezig om één puzzel te maken. De motoren zijn wel bijzonder, want ik maak ze exact na van een foto." Iedere motoreigenaar kan vragen of Wim zijn motor van hout kan maken. Hoewel het rustig is in Nieuwpoort, zijn er genoeg verhalen te halen in postcode 2965. Zoals de bijenkast in de tuin van Pim Peet. Samen met familie beheert hij een tiental kasten, waarvan een in Nieuwpoort. "De rest staat in de Biesbosch. Jaarlijks lukt het ons zo'n 150 potten honing te maken." Voor het Regiomuseum kregen we een pot honing mee, een zoete toevoeging aan de collectie.