Bob de Lange nieuwe voorzitter Excelsior

Bob de Lange is benoemd als de nieuwe voorzitter van Excelsior Rotterdam. De Lange is de opvolger van Albert de Jong, die onlangs besloot zelf op te stappen bij de club uit Kralingen.

Bob de Lange was eerder secretaris van het bestuur. Naast de komst van De Lange zijn er meer wijzigingen in het bestuur van Excelsior. Theo Timmers en Paul Peters treden toe. Timmers volgt als penningmeester Wilbert van der Aalst op. Timmers heeft al een ruime bestuurlijke ervaring binnen Excelsior vanuit de businessclub en heeft een gedegen financiële achtergrond vanuit zijn loopbaan, met daarin onder andere verscheidene functies binnen Van Lanschot.

Paul Peters is de nieuwe secretaris, die door de verschuiving binnen het bestuur vacant is geworden, is de keuze gevallen op Paul Peters. Hij is sinds 1995 partner bij AKD en heeft veel ervaring binnen de ondernemingsrecht praktijk.