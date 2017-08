Sparta neemt met pijn in het hart afscheid van gras

Het Kasteel van Sparta lijkt momenteel wel een bouwput. Het gras wordt deze week weer vervangen voor het kunstgras. Vanwege het Ek-vrouwenvoetbal lag er de afgelopen weken weer een 'normale' grasmat op het Kasteel.

In Rotterdam worden er geen wedstrijden meer gespeeld voor het dames Ek en dus wordt het stadion weer in de oude staat gebracht. De roep bij veel Spartanen was er om het gras te laten liggen, maar volgens algemeen directeur Manfred Laros is dat nooit een optie geweest.

'Die discussie hebben we de laatste dagen vaak moeten voeren. Ook wij zeiden toen er onlangs normaal gras lag, heerlijk. Je ruikt echt gras en het is prachtig. Maar dat is onmogelijk. Kenners zien ook wel dat deze grasmat echt niet lang goed was gebleven. Hooguit vier of vijf weken', zegt Laros.

De Kasteelclub besloot een paar jaar geleden om vanwege financiele aspecten net als veel meer clubs te kiezen voor kunstgras. Zowel de selectie als jeugd traint nu op het hoofdveld op het Kasteel en bovendien moeten clubs met een normale grasmat verplicht een veldverwarmingsintallatie hebben. Ondanks het financiele verschil is het niet ondenkbaar dat Sparta in de toekomst toch weer voor natuurgras kiest. 'De afspraak die we hebben gemaakt is dat het traject nu nog twee jaar duurt en dat we volgend jaar gaan evalueren. Dat bekijken we dan of we teruggaan naar natuurgras', zegt Laros.

De transformatie van kunstgras naar gras en nu na een paar Ek-wedstrijden weer terug is een dure operatie geweest. 'Het was duur, maar gelukkig hebben wij de juiste modus weten te vinden met hulp van de UEFA, KNVB, Gemeente Rotterdam en Sparta zelf. Het leverde Sparta met name PR op en we hebben een fantastisch toernooi gehuisvest', zegt Laros.

Overigens krijgt Sparta nu een compleet nieuwe kunstgrasmat. De voormalige mat wordt nu gebruikt op het trainingscomplex van Nieuw-Terbregge.