Lucas Woudenberg voor twee jaar naar Heerenveen

Portret-Woudenberg-2

Lucas Woudenberg speelt de komende twee jaar voor Heerenveen. De linksback had bij Feyenoord geen vooruitzicht op veel speelminuten en kiest daardoor voor een avontuur in Friesland. Er is ook nog een optie voor een derde jaar in het contract opgenomen.

De 23-jarige Woudenberg werd eerder door Feyenoord uitgeleend aan Excelsior en NEC. Vorig seizoen begon hij in het kampioensjaar wel als basisspeler, maar uiteindelijk nam Terence Kongolo zijn plek in als linksback en degradeerde hij zelfs als derde linkerverdediger en ging Miquel Nelom hem in de pikorde voorbij. Heerenveen versterkte zich eerder al met de bij Feyenoord overbodige Warner Hahn. Feyenoord nam van de Friese club Jeremiah St. Juste over.