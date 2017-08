Sparta oefent op Familiedag tegen SV Meppen

Sparta speelt op zaterdag 2 september een oefenwedstrijd tegen SV Meppen. De Kasteelclub houdt die dag ook de jaarlijkse Familiedag. Het duel met de club uit de derde Bundesliga begint om 13.00 uur.

Normaalgesproken is de Sparta Familiedag een onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In verband met het EK Vrouwenvoetbal, dat onder meer op het Kasteel plaatsvond, was daar dit keer geen plaats voor. Om de supporters de Familiedag niet te onthouden is er voor gekozen om deze te organiseren op de eerste zaterdag in september. In verband met WK kwalificatie-interlands van het Nederlands elftal is er dat weekend geen Eredivisie-voetbal.

SV Meppen promoveerde in mei vanuit de Regional Liga Nord naar de derde Bundesliga. De club heeft in Menno Heerkes één Nederlander onder contract staan.