Tonijn van dik 2 meter aangespoeld op Brouwersdam

Een opvallende vondst op de Brouwersdam. De Ouddorpse reddingsbrigade kreeg een melding van een grote dode vis en trof ter plaatse een tonijn aan van ruim twee meter lang.

Volgens Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree gaat het zeer waarschijnlijk om een Zwartvintonijn of een Atlantische tonijn. Deze vis leeft normaalgesproken in een tropisch klimaat en komt voornamelijk in de Atlantische Oceaan voor.

De dode vis is 2,20 meter lang en weegt zo'n 150 kilo. Het karkas is nu in Neeltje Jans.

Het is de bedoeling dat de tonijn naar Naturalis in Leiden gaat.