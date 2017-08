Shell Pernis zeker tot half augustus dicht

De raffinaderij van Shell in Pernis blijft nog zeker tot half augustus dicht. Dat heeft een woordvoerder van de olie- en gasgigant dinsdagmiddag laten weten.

"We vinden het vervelend dat dit mogelijk gevolgen heeft voor onze klanten, maar we doen er alles aan om de gevolgen voor onze klanten zoveel als mogelijk te beperken", zo valt te lezen in een verklaring.

Volgens Shell duurt het opstarten nog zo lang, omdat het "geen kwestie is van een knop indrukken". Er moet een plan worden gemaakt om het opstarten zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Schade

Wat de precieze financiële schade is, wil Shell niet zeggen. Eerder liet de directeur wel weten dat het bedrag in de miljoenen loopt.

Het overgrote deel van de fabrieken werd op 30 juli stilgelegd nadat brand was uitgebroken na een stroomstoring. Er moest daarna veel gas worden afgefakkeld.