Oorzaak gezondheidsklachten in Hoogvliet nog een raadsel

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom sommige inwoners van Hoogvliet maandagavond last hadden van geïrriteerde ogen en luchtwegen. Een aantal mensen klaagde daarover nadat het giftige fluorwaterstof was vrijgekomen bij Shell Pernis.

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de kans nihil dat de klachten werden veroorzaakt door het fluorwaterstof. Een woordvoerder zegt dat de stof zowel in de omgeving als aan de rand van het Shell-terrein niet is gemeten.

Dit is ook de reden geweest dat de veiligheidsregio geen NL-Alert heeft uitgezonden om mensen te alarmeren. "Er was geen acuut gevaar voor de omgeving", verklaart de woordvoerder.

Watergordijn

"Op het terrein van Shell is een automatisch detectiesysteem dat aanslaat als gas wordt gemeten. Er wordt dan direct een watergordijn ingeschakeld om te voorkomen dat gassen en stoffen zich verspreiden", legt hij uit.

Direct nadat het watergordijn werd ingezet, heeft de brandweer tientallen metingen gedaan om te kijken of de stof in de lucht zat. Alle testen waren negatief. Ook de mensen op het Shell-terrein zijn nagekeken, maar hadden geen klachten.

Klachten

Toch klaagden mensen in Hoogvliet achteraf over prikkelende ogen en stankoverlast. De DCMR Milieudienst Rijnmond kreeg in totaal 29 klachten binnen.

"Ik hoorde sirenes en ging eens kijken. Toen bleek een gevaarlijke stof ontsnapt te zijn en op dat moment begon ik last te krijgen van m'n keel en jeukende ogen", zegt een Hoogvlieter. Ook een andere omwonende en zijn partner hadden last van jeukende ogen.

Affakkelen

De veiligheidsregio vermoedt dat de klachten werden veroorzaakt door het affakkelen bij de fabriek van Shell. Dat was nodig nadat er afgelopen weekend brand was in de raffinaderij. De woordvoerder zegt dat het daarom ook niet vreemd is dat mensen stank hebben geroken.

Omwonenden zijn er niet gerust op. "Ik denk dat het onzin is als ik dat zo hoor", zegt een van de mensen met klachten. "Ik heb het gevoel dat het toch niet klopt wat ze vertellen", aldus een ander.

Onderzoek

De Inspectie SZW, de DCMR en de provincie gaan komende tijd onderzoek doen naar de problemen bij Shell.