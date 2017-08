Vrouw neergestoken in Rotterdam-Noord

In het Oude Noorden in Rotterdam is dinsdagmiddag een vrouw meerdere keren gestoken. Ze heeft oppervlakkige steekwonden.

De politie vermoedt dat de dader en de vrouw elkaar kennen. De man ging haar in de Benthuizerstraat te lijf. Een ambulance is onderweg naar het slachtoffer.