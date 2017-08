Ei-besmettingsverontrusting kost handel miljoenen

De friponilvondst ter bestrijding van de bloedluis op enkele Nederlandse eierboerderijen en de acute gevaarswaarschuwing die de Voedsel- en Waren-autoriteit uitvaardigt veroorzaakt flinke onrust en dito schadeposten.

De door de NVWA uit voorzorg gesloten pluimveebedrijven, zo'n 180 in totaal, stellen via hun overkoepelende orgaan het Barneveldse toxicologische bedrijf Chick-Friend wegens gifmenging aansprakelijk.

De zaak kwam in Belgie aan het licht dus de vraag rijst of ChickFriend er in is geluisd of daadwerkelijk de kwade genius is in deze affaire.

Ouders wordt aangeraden tot nader order hun kinderen voorlopig helemaal maar geen eieren voor te schotelen.

Het eier-schandaal heeft verstrekkend gevolgen. Allerhande consumenten lopen nu met schadelijke eier-code-lijstjes de supermarkten in en de schappen langs. Sommige

Door lab-ruimtegebrek en personeelstekort kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit pas op z'n vroegst volgende week woensdag uitsluitsel geven hoe omvangrijk het hele gif-schandaal is.

Jack Kerklaan polste de verontrusting onder het winkelend publiek en ging bij de eier-groothandel van Arie Visser in Oud-Beijerland om te kijken hoe de gif-crisis er inhakt en hoelang de voorraad nog strekt........