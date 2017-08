'Meld het als je schadelijke Amerikaanse rivierkreeft ziet'

De Amerikaanse rivierkreeft komt steeds vaker voor in ons land. Een ontwikkeling die volgens het Hoogheemraadschap Delfland slecht is voor de natuur en andere kreeftsoorten. Daarom roept de organisatie mensen in de regio op om een foto te maken als ze het beestje tegenkomen.

Het 15 centimeter grote kreeftje kan oevers beschadigen door gangen te graven en knipt waterplanten af met zijn scharen. Ook plant het beestje zich razendsnel voort.

Dit is reden voor het Hoogheemraadschap Delfland om een oproep te doen om het leefgebied en het gedrag van de kreeft in kaart te brengen. Mensen die de Amerikaanse kreeft of een andere kreeftensoort tegenkomen, kunnen een foto maken en opsturen met informatie over de locatie.

De organisatie wil een plan maken om verdere schade te voorkomen.

Het kreeftje leeft in rivieren en sloten, maar gaat ook weleens aan de wandel over land en wegen. Vooral op warme zomeravonden en wanneer het heeft geregend is de kans groot dat je de kreeft tegenkomt.