Brand in Papendrecht mogelijk aangestoken

Foto: Pieter van den Berg

De politie vermoedt dat een brand in een woning in Papendrecht afgelopen zaterdag is aangestoken. De politie start daarom een grootschalig sporenonderzoek. Ook worden getuigen opgeroepen om zich te melden.

De brand brak uit in een huis aan de Stellingmolen . Het vuur sloeg al snel over naar een tweede huis en was zo heftig dat meerdere woningen ontruimd moesten worden. Omwonenden werden via een NL-Alert geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Niemand raakte gewond, wel hebben in totaal zes huizen brand of rookschade.