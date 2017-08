Een zilveren daad van verzet

Een zilveren oorbel is de aanleiding voor veel oorlogsherinneringen. De oorhanger is gemaakt van een zilveren dubbeltje, destijds een 'wilhelmientje' genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het dragen van sieraden met de koningin erop gezien als stille daad van verzet.

De oorbel is van Greetje de Bruijne. Zij heeft hem onlangs aan Museum Rotterdam 40-45NU geschonken. Ze is vijf jaar oud als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.

De familie De Bruijne woont in mei 1940 in de Catharinastraat in Kralingen. Greetje is de jongste van vier kinderen. Om het oorlogsgeweld te ontvluchten, gaat het gezin op 13 mei naar een boerderij bij Terbregge.

Bombardement



Een dag later zien zij dat Rotterdam gebombardeerd wordt. Vanuit Terbregge zien ze de stad branden. Vader de Bruijne gaat een dag na het bombardement kijken of het huis van de familie er nog is.

Hoewel straten in de buurt getroffen zijn, is de Catharinastraat nog intact en het huis van de familie De Bruijne is intact. Het gezin gaat terug en het dagelijks leven wordt goed als kan opgepakt. Greetje vertelt dat ze die eerste jaren als kind weinig van de oorlog merkt.

In 1942 krijgt ze zilveren oorbellen, ze zijn gemaakt van zilveren dubbeltjes. Het is een stil protest tegen de Duitsers die vinden dat er ander geld moet komen. Dat heeft twee redenen. Duitsers hebben het goud en zilver nodig voor de oorlogsindustrie en ze vinden dat er niets aan het koninklijk huis mag herinneren.

Zinken munten



Op 15 januari 1942 voert de Duitse bezetter zinken munten in en de Nederlanders worden verplicht oude munten in te leveren. Ze krijgen daar tot 5 oktober 1942 de tijd voor. Op illegaal bezit van muntgeld staat een celstraf van een half jaar of een geldboete van duizend gulden.

Er wordt niet veel ingeleverd, nog geen 10 procent van het muntgeld. Nederlanders maken er liever armbanden, oorhangers of lepels van. Bekend is ook een sigarendover van een cent, een stuiver en een doormidden gezaagde halve cent. Samen zes en een kwart, de bijnaam van rijkscommissaris Seyss-Inquart.

Hongerwinter



Met de zilveren oorbel heeft Greetje de Bruijne ook haar oorlogsherinneringen bij het museum gebracht. In de hongerwinter is ze zo mager dat ze bij de buren mag eten. Als haar vader in de haven werk heeft, trekt hij lieslaarzen aan. Die stopt hij dan vol met van de Duitsers gepikte groene bananen. Thuis worden de bananen onder het matras gelegd om te rijpen.

Aan het eind van de oorlog, op 3 april 1945, is Greetje de Bruijne getuige van de fusillade aan de Oostzeedijk. De gruwelijke gebeurtenis die zij als meisje van tien jaar moet aanschouwen, staat nog altijd in haar geheugen gegrift.

Fusillade



Aan de Oostzeedijk worden die dag twintig verzetsmensen door de Duitsers gefusilleerd. Het is een vergeldingsactie. De Duitsers dwingen voorbijgangers te kijken naar het doodschieten van de mannen. Greetje en haar broer lopen toevallig voorbij en de twee jonge kinderen moeten toekijken.

"Zeventig jaar later vertelt zij nog met tranen in haar ogen over deze gebeurtenis", zegt Johan van der Hoeven van Museum Rotterdam 40-45NU.