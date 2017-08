Rotterdammer en Hellevoeter betrapt tijdens diefstal

Twee mannen uit Hellevoetsluis en Rotterdam zijn betrapt toen ze bezig waren een buitenboordmotor te stelen. De mannen probeerden nog te vluchten, maar werden door agenten ingesloten en aangehouden.

De 27-jarige Rotterdammer en de 31-jarige Hellevoeter werden rond 03:30 uur vrijdagnacht door een voorbijganger ontdekt in de jachthaven van het Zeeuwse Veere. Ze zijn na een korte achtervolging aangehouden.

De politie bracht het verhaal pas dinsdag naar buiten, omdat de mannen worden verdacht van meer diefstallen in de jachthaven. Onder meer van een buitenboordmotor die de politie in de omgeving had gevonden en de diefstal van een rubberen boot op 26 juli.

De spullen zijn in beslag genomen door de politie. De mannen zitten nog vast.