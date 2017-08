Handdoekhunk Ronny reist als model de wereld rond

Ronny Oosterling uit Hardinxveld-Giessendam werd in 2016 verkozen tot handdoekenhunk door drogisterijketen Etos. Hij was daarna in élke winkelstraat te zien. Ondertussen werkte hij gestaag door aan zijn carriére als model. En dat gaat goed.

Dit jaar werkte Oosterling al drie maanden in Turkije en over een week gaat hij naar India. Daar gaat hij opnieuw drie maanden als model aan het werk.

Zijn droom van de wereld rondreizen en werken, komt daarmee aardig van de grond. "India stond op mijn bucketlist", zegt Oosterling. "Ik ga werken in Mumbai en zit dan in een huis met modellen van over uit de wereld. Dus dat wordt volgens mij echt gaaf."

Ondertussen moet hij nog veel dingen regelen voor zijn reis. Dat doet hij allemaal vanuit zijn ouderlijk huis. In zijn kleine slaapkamer staat zijn bed, een game-hoekje met bank en tv en zijn bureau. De papierwinkel lijkt chaotisch, "Maar ik weet precies waar alles ligt", zegt Oosterling.

Herkend worden

Na de verkiezing tot handdoekenhunk vorig jaar was het eigenlijk nog rustig. "Ik heb toen veel fotoshoots gedaan om te werken aan mijn portfolio."

Hij wordt steeds vaker herkend door mensen, iets wat hij best fijn vindt. "Het is een teken dat ik mijn werk goed doe. Want het gaat in mijn werk ook om je naamsbekendheid. Dus als mensen je herkennen ben je goed bezig, zo zie ik het."

Oosterling stopte vorig jaar met zijn HBO-opleiding om zich helemaal te richten op zijn werk als model. "Daarnaast wil ik een website opzetten voor fitness-producten. Dat doe ik met een vriend."

De website moet mensen die aan fitness doen ook als het ware coachen. "Het geld dat ik met mijn modellenwerk verdien wil ik in die zaak investeren." Het is volgens hem prima te combineren met het reizende bestaan dat hij nastreeft.