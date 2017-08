Leefbaar Rotterdam wil dat gemeente ingrijpt bij vakantievierende statushouders Eritrea

Reisbureau Red Sea Travel (Foto: Google Maps)

Leefbaar Rotterdam wil dat het college van B&W inzage eist in het klantenbestand van reisbureau Red Sea Travel in Rotterdam. De partij vindt het onaanvaardbaar dat Eritreeërs die erkend zijn als vluchteling, vakantie vieren in het land waar ze naar eigen zeggen gevaar lopen.

Reisbureau Red Sea Travel verzorgt reizen naar Eritrea vanuit Rotterdam. Hoeveel dat er zijn is niet bekend. Gemeentes hebben niet wettelijk niet het recht om navraag te doen naar de vakantiebestemming van bijstandsontvangers. Een aantal vluchtelingen leeft in de bijstand. Leefbaar wil daarom dat de namen van de klanten van het reisbureau worden vergeleken met de namen van Eritrese statushouders. Als Eritreeërs zonder gevaar op vakantie kunnen in het land van herkomst, hebben ze volgens Leefbaar onterecht een verblijfsvergunning gekregen en zou deze afgepakt moeten worden. Ook wil de partij dat het gemeentebestuur in kaart brengt hoeveel van de Eritrese vakantiegangers in Rotterdam wonen. Wat Leefbaar Rotterdam precies wil met de vragen aan het college is niet helemaal duidelijk.

Alleen de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gaat over het intrekken en verstrekken van verblijfsvergunningen. Geen vakantievierende Eritrese statushouders gevonden

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) zei vorig jaar op te zullen treden tegen de vakantievierende Eritrese statushouders. In antwoord op kamervragen liet hij in mei weten dat de Marechaussee in 2016 tijdelijk extra vliegpassagiers heeft gecontroleerd die vanuit Eritrea naar ons land terugkeerden. Daar zijn toen geen vakantievierende statushouders bij gevonden. Dijkhoff beloofde wel dat hij de controles zou laten opvoeren.