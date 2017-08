Heibel om afkoopsom Hardinxveld duurt voort

Over de 'afkoopsom' is al lang onenigheid

Het financiële geschil tussen Hardinxveld-Giessendam en samenwerkingsverband AVRES wordt waarschijnlijk uitgevochten bij de rechtbank. Beide partijen zijn ontevreden over een uitspraak van de provincie Zuid-Holland.

Hardinxveld-Giessendam treedt op 1 januari 2018 toe tot de Drechtsteden en verlaat dan AVRES. Dat is het samenwerkingsverband voor de gemeentes in de regio Gorinchem. Over de 'afkoopsom' is al lang onenigheid.

AVRES eiste 2,3 miljoen euro van Hardinxveld-Giessendam om de kosten van de uittreding te compenseren. De vertrekkende gemeente oordeelde dat die kosten hooguit 500.000 euro zijn.

Gevraagd om een oordeel kwam de provincie Zuid-Holland tot het besluit dat de afkoopsom 1,9 miljoen euro moet zijn. Beide partijen hebben nu bij de Haagse rechtbank pro-forma beroep aangetekend tegen dat besluit.

Pro-forma betekent in dit geval dat ze beide de mogelijkheid open houden om een rechtszaak aan te spannen. Het pro-forma beroep geeft advocaten van beide partijen kans om wat langer te studeren op het dossier.

Beide partijen zeggen geen toelichting op hun pro forma beroep te geven zolang de zaak onder de rechter is.