NVWA: Wees terughoudend met eieren eten

De NVWA kwam dinsdagavond met een advies over de eieren in de schappen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert dinsdag consumenten voorlopig terughoudend te zijn bij het eten van eieren. Het is pas duidelijk of eieren veilig zijn als alle pluimveebedrijven waar mogelijk het gif fipronil is gebruikt, zijn onderzocht.

Freek van Zoeren van de NVWA verwacht dat de onderzoeken van bijna 200 verdachte bedrijven tegen het weekend klaar zijn. "Als iemand zegt, nou ik kan leven zonder een ei te eten tot zondag, dan zou ik dat aanraden'', zei de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de instantie. Op dinsdag heeft de NVWA de lijst met codes van besmette eieren voor kinderen uitgebreid. Op de lijst staan nu 27 codes van eieren die niet veilig zijn voor kinderen. Bij één code gaat het om eieren die een "acuut gevaar voor de volksgezondheid'' vormen. De lijst met codes is via de website van de Voedsel en Warenautoriteit te raadplegen. De NVWA verwacht dat de lijst nog wordt uitgebreid, omdat nog niet alle uitslagen van de ei-monsters bekend zijn. Door de uitbreiding van de lijst met verboden codes, worden steeds meer eieren uit de markt gehaald. Eieren groothandel J. Visser & Zn in Oud-Beijerland verwacht dat de schappen in de winkels snel leger zullen raken. "Het is bijna op. Als het niet snel wordt opgelost dan gaan we het met zijn allen wel voelen", aldus Arie.