Rotterdam heeft eerste eSports House van Nederland

De gaskoepels in Feijenoord zijn nu het eerste eSports House van Nederland.

De tv-studio in het eSports House in Rotterdam-Feijenoord

De twee gaskoepels aan het Mallegat in Rotterdam-Feijenoord zijn omgetoverd tot het eerste eSports House van Nederland. Met steun van de gemeente Rotterdam is er een gaming hall voor eSports, een competitie voor gamers, gevestigd.

In de groene koepel spelen twee teams een computerspel tegen elkaar. De teams van vijf zitten achter hun computer in een afgesloten box. Voor hen kijken fans vanaf luxe banken op een groot scherm naar 'de wedstrijd' terwijl een verslaggever bevlogen commentaar geeft.

In de blauwe koepel is een tv-studio gevestigd waar Koen Schobbers een programma presenteert. Het lijkt net Studio Sport. Voor de wedstrijd geeft Schrobbers een voorbeschouwing met twee analisten aan tafel en na de wedstrijd bekijken ze samen de hoogtepunten van de wedstrijd. Een verslaggever interviewt de gamers over de gespeelde wedstrijd.

Olympische sport

De uitzending wordt live uitgezonden op Fox Sports. "We hebben dit kunnen opzetten dankzij subsidie van de gemeente Rotterdam", legt Nolan Noordzij uit. "De twee koepels zijn perfect, omdat we nu een gaming hall en een tv-studio kunnen combineren."

eSports groeit enorm en doet zelfs serieuze pogingen om een Olympische sport te worden. "Vanaf begint 2016 groeit het hard in Nederland en er wordt steeds meer op tv uitgezonden, dus we merken dat het nu ook serieus genomen wordt", vertelt Schrobbers.