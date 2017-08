Neptunus maakt zich op voor play-offs

Curaçao Neptunus bereidt zich voor op de play-offs. Dinsdagavond werd de inhaalwedstrijd tegen Pickles UVV met 2-0 gewonnen en nu rest voor de Rotterdammers alleen nog het drieluik met DSS uit Haarlem.

Neptunus eindigt in de reguliere competitie als tweede. Ruim achter L&D Amsterdam en ruim vóór HCAW en Hoofddorp Pioniers. Met deze drie competitiegenoten gaat Neptunus in een onderlinge strijd van liefst achttien duels per team uitgemaakt worden welke twee clubs er in de Holland Series komen. Die twee maken zoals gebruikelijk uit wie er landskampioen zal worden.