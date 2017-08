Gewonde bij woningoverval Schiedam

Foto: MediaTV

Bij een overval op een huis aan de Rembrandtlaan in Schiedam is in de nacht van dinsdag op woensdag iemand gewond geraakt.

Het slachtoffer is met een hoogwerker van de brandweer uit het huis gehaald en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd in de woning in Schiedam. De politie doet daar onderzoek naar.