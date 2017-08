Schiedammer flink toegetakeld in woning

Foto: MediaTV

Twee mannen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een 40-jarige Schiedammer toegetakeld in zijn woning aan de Rembrandtlaan.De man is met een gebroken kaak, neus en voet opgenomen in het ziekenhuis.

Rond 00.45 uur werd er hard gebonkt op de voordeur. Voordat hij het besefte stonden twee mannen in de woning. Ze zouden vuurwapens bij zich hebben gehad. De Schiedammer werd geschopt en geslagen en raakte daarbij flink gewond. Hij moest met een hoogwerker van de brandweer in liggende positie naar beneden worden gehaald. De daders gingen er lopend vandoor en stapten volgens de politie vermoedelijk verderop in de wijk in een auto. In de loop van de dag willen rechercheurs in het ziekenhuis met de man praten in de hoop duidelijkheid te krijgen over wat er zich precies heeft afgespeeld.