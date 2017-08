Kunstenaar legt affakkelen Shell Pernis vast

Kunstenaar René Jacobs kan er geen genoeg van krijgen: De industrie rond Pernis. De schilder maakt al jarenlang doeken van de hoge pijpen en viel dit weekend met zijn neus in de boter toen er tot twee keer toe een incident gebeurde bij de raffinaderij van Shell.

"Het was vuurwerk, al die verschillende kleuren die je maandagavond bij zonsondergang zag. Dat kwam door het affakkelen bij Shell", vertelt Jacobs bevlogen. "Van mij mogen ze heel Nederland gaan affakkelen als dat zo'n mooie zonsondergang zou opleveren", zegt hij lachend.

"Ik ben dinsdagmorgen meteen aan de slag gegaan met een abstract werk, het vuurwerk van Shell gaf me veel inspiratie."

Het resultaat is een letterbak gevuld met allerlei verschillende kleuren. "Ik wilde die sensatie van dat moment vastleggen. Dat heb ik gedaan door al die verschillende kleuren in de letterbak te stoppen", legt hij uit.

Fascinatie

Jacobs verblijft een week in theater Pernissimo om te werken aan zijn doeken over Pernis. "Ik heb al zeker dertig jaar een fascinatie voor Pernis, maar het is lastig om hier een plek te vinden om te werken, dus ik ben blij dat ik nu in dit theater zit."

De kunstenaar is een uitgesproken liefhebber van de ruige industrie rond het dorp. "Ik hou van het landschap van Pernis. Al die pijpen, die lijnen, dat heeft iets majestueus."

Het liefst zou hij dan ook voor altijd bij de industrie van Pernis in de buurt blijven. "Ik zou hier willen kamperen, pal naast de ruige industrie, maar ik vrees dat ik dan snel wordt weggejaagd."