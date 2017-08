Arrestaties voor fatale mishandeling Capellenaar

De politie heeft twee Rotterdammers opgepakt voor de fatale mishandeling begin februari op de Straatweg in Rotterdam-Hillegersberg.

Het aantal arrestaties staat nu op drie. Een derde Rotterdammer, die naar Spanje was gevlucht , zit al een aantal weken vast.

De mishandeling was voor een café. De 56-jarige Capellenaar Melvin Arduin werd in elkaar geslagen toen hij een ruzie probeerde te sussen. Hij overleed later aan zijn verwondingen.