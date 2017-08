Nieuwe verbindingsweg A13/A16 komt er

De aanleg van de verbindingsweg tussen de A13 en A16 gaat definitief door. De Raad van State heeft woensdag de laatste bezwaarmakers in het ongelijk gesteld.

De zaak was aangespannen door verschillende milieu- en bewonersorganisaties, onder wie de Zuid-Hollandse Milieufederatie en Natuurmonumenten. Zij denken dat de nieuwe snelweg te veel geluidshinder en luchtverontreiniging zal veroorzaken. Bovendien zou de weg de bereikbaarheidsproblemen in de regio niet oplossen.

Maar volgens de hoogste bestuurrechter zijn de bezwaren ongegrond en heeft de minister in "redelijkheid voor de aanleg van de nieuwe rijksweg tussen de A13 de A16 kunnen kiezen". Er is geen hoger beroep meer mogelijk tegen de komst van de snelweg.

De nieuwe rijksweg wordt 11 kilometer lang. Hij begint bij het Terbregseplein en sluit bij Rotterdam The Hague Airport aan op de A13.

De verbinding moet een einde maken aan verkeersopstoppingen op de A13 en A20 en voor een betere doorstroming op lokale wegen zorgen. De aanleg begint in 2019. De eerste auto's kunnen naar verwachting in 2024 gaan rijden over de nieuwe snelweg.