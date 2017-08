Gorinchemmer rijdt in paniek sloot in bij verkeersruzie

In Gorinchem is dinsdagavond een auto in het water terechtgekomen, nadat de 36-jarige bestuurder was klemgereden en een vuurwapen op zich gericht kreeg.

De Gorinchemmer reed vanaf de A15 over de Banneweg richting Gorinchem. Nadat de 36-jarige automobilist een Seat Ibiza had ingehaald, kwam de wagen weer naast hem rijden. Kennelijk had de bestuurder zich geërgerd aan het feit dat hij was ingehaald. De 36-jarige man voelde zich bedreigd door de Ibiza-rijder. Hij zag ook een vuurwapen op hem gericht worden. In paniek reed hij hard achteruit, waardoor hij in de sloot belandde. Hij wist ongedeerd op de kant te komen. De dader ging er na het voorval vandoor.