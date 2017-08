Postcode 4126, Hei- en Boeicop

Jan Verhoef (67) was nog diep in slaap toen verslaggever Mirjam de Winter woensdagochtend om half zeven zijn boerenerf in Hei- en Boeicop opreed. Na lang roepen en wat gerommel aan de deur deed Jan uiteindelijk open (in zijn onderbroek) en zette een kop koffie voor de verslaggever.

Na de koffie en een gevulde koek kon Mirjam met gevulde maag op zoek naar het verhaal over het Schuttersgilde van Hei- en Boeicop, de laatste van Zuid-Holland. Hoofdman Arie de Jong vertelt dat het gilde al sinds de middeleeuwen bestaat en de leden nog regelmatig bij elkaar komen, gekleed in rode cape, zwarte hoed en soms met kruisboog. Als souvenir voor het Regiomuseum kreeg Mirjam bij het enige cafe in het dorp, 't Trefpunt, een Heicop's Blond mee, een lokaal biertje. Hei- en Boeicop (gemeente Zederik) ligt tegen op de grens tussen de provincie Zuid-Holland en Utrecht en heeft niet meer dan 900 inwoners. Het dorp heeft een aantal prachtige, monumentale boerderijen, een gemaal en een kerk. Winkels zijn er niet meer. De verslaggever was vandaag overigens niet alleen op pad. Bert Klaver, directeur van RTV Rijnmond, vergezelde Mirjam de hele ochtend.