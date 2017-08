Gorinchemse oud-wethouder vrijgespoken van ontucht

De rechter heeft de Gorinchemse oud-wethouder Eeuwit K. vrijgesproken van ontucht. Tegen de 33-jarige verdachte was een jaar cel geëist.

Hij heeft enige tijd een verhouding gehad met een 16-jarig meisje. Eeuwit K. had de seksuele relatie toegegeven, maar zei dat het wederzijds en vrijwillig was.

De rechtbank is dat met hem eens en zegt dat niet is gebleken dat het meisje het tegen haar wil deed. Ook was geen sprake van overwicht van zijn kant.

De verdachte legde in 2016 zijn functie als wethouder in Gorinchem neer, nadat het meisje aangifte had gedaan. Ook zijn latere baan bij de politie is hij kwijtgeraakt.