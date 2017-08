Bruggetjesleed in Dordrecht

Net nu de Damiatebrug in Dordrecht gerepareerd is, blijkt de Lange IJzeren Brug kapot te zijn. "Stom toeval", zegt Ton Verwaart van de gemeente Dordrecht. Hij denkt dat het nieuwe probleem volgende week verholpen is.

"Een aandrijfcilinder van de Lange IJzeren Brug is afgebroken. Daarom staat hij nu open. Volgende week maandag komt een gespecialiseerd bedrijf de brug repareren. Dinsdag of woensdag moet dat klaar zijn."

Voetgangers die van de Nieuwe Haven naar de Knolhaven willen of andersom moeten nu omlopen. Hetzelfde gold ruim zes weken voor wandelaars tussen de Kuipershaven en de Wolwevershaven.

Sinds woensdagochtend kan de Damiatebrug weer gewoon open en dicht. "De as van de anderhalf jaar geleden nieuw geplaatste motor was kapot. Achteraf is gebleken dat er destijds al een scheurtje in zat. Dat is verergerd", weet Verwaart.

De reparatie van de Damiatebrug valt dus onder 'de garantie' maar of dat ook zo is met de Lange IJzeren Brug moet worden afgewacht. Die brug is in 2005 gerestaureerd.

Beide bruggetjes in het historische havengebied zijn rijksmonument. Ze werden in 1855 ontworpen door stadsbouwmeester G.N. Itz. Het zijn geliefde fotoplekken voor bruidsparen en toeristen in Dordrecht.