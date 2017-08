Auto over de kop op Kethelplein

Foto: Rene Hoogvliet Foto: Rijkswaterstaat De file rond 14.30 uur

Op de verbindingsweg van de A20 vanuit Rotterdam naar de A4 is woensdagmiddag een auto over de kop gegaan. De weg richting Hoogvliet en Delft was even volledig afgesloten, maar werd rond 15.00 uur weer vrijgegeven.

Volgens de politie is de traumahelikopter op de snelweg geland. Hoe het met de bestuurder gaat is nog niet duidelijk. De file was rond 14.30 uur opgelopen tot enkele kilometers. Rijkswaterstaat geeft mensen het advies om te rijden via het Terbregseplein richting Dordrecht of de A13 richting Den Haag.