'Tof dat we nu ook in onze eigen stad naar een Amerikaanse breakfast-diner kunnen'

Voor dikke pannenkoekjes waar de maple syrup vanaf druipt hoef je niet meer speciaal op vakantie naar Amerika. Aan de Goudsesingel in Rotterdam is By Jarmusch geopend, een heuse Amerikaans-aandoende breakfast-diner.

Er zijn verse filterkoffies met gratis refill, pannenkoeken en wafels met allerlei toppings en vooral heel veel eieren. Maar naast al het vet en zoet heeft By Jarmusch ook gezonde opties, legt de kok uit.

"Verse yoghurt met granola en acaï bowls zijn ook een trend, dus daar gaan wij in mee. Er komen ook veel mensen langs van de kantoren hier omheen en voor hen is wat gezond eten ook wel fijn."

Het publiek is enthousiast. Een van de stellen die er zit, is er al voor de tweede keer sinds de opening. "We gingen regelmatig op vakantie in Amerika en dat eten vonden we zo lekker. Tof dat we dat nu ook in onze eigen stad kunnen doen."

Binnenkort breidt de zaak nog uit met een flexplekkengedeelte en komen er ook cocktails op de kaart.