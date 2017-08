Vermeer twee maanden uit de roulatie

Kenneth Vermeer is woensdag tijdens de training geblesseerd geraakt aan zijn hand en is twee maanden uit de roulatie. Door de blessure van Vermeer begint Brad Jones weer als eerste doelman bij Feyenoord aan het seizoen.

Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf vorige week aan dat hij deze week een eerste doelman zou aanwijzen. Jones en Vermeer hadden allebei in de voorbereiding evenveel minuten gemaakt en aangezien Vermeer afgelopen zaterdag goed keepte in de oefenwedstrijd tegen Real Sociedad was het nog een lastige keuze voor Van Bronckhorst.

Vermeer raakte in de voorbereiding op het vorige seizoen ook geblesseerd. Door een achillespeesblessure was hij een half jaar uit de roulatie en verloor hij uiteindelijk zijn basisplaats aan zijn opvolger Brad Jones.

Feyenoord heeft naast Jones nog de jonge Justin Bijlow en Ramon ten Hove. Warner Hahn werd vorige maand verkocht aan Heerenveen.