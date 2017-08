Rotterzwam maakt definitief een doorstart

Foto: archief

Paddestoelenkwekerij RotterZwam maakt definitief een doorstart. Eigenaar BlueCity is op zoek naar een nieuwe locatie. Het oude onderkomen in voormalig zwembad Tropicana is na een brand niet meer bruikbaar.

Door de brand bijna drie maanden geleden gingen de apparatuur en de oogst van RotterZwam volledig verloren. De schade was zo'n 80.000 euro. De eigenaren lieten het er niet bij zitten. Ze startten een crowdfundactie onder de titel 'Help RotterZwam uit de brand'. Daar is inmiddels ruim 21.000 euro mee opgehaald. Onduidelijk was nog of het echt tot een doorstart zou komen. Deze week liet BlueCity aan RTV Rijnmond weten dat de paddenstoelenkwekerij terugkomt. Waar is nog niet duidelijk. De eigenaar zoekt nog een nieuwe bedrijfslocatie.