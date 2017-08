Museum Boijmans wil rondleidingen voor blinden en slechtzienden

De slechtziende Jeroen Huizer kreeg alvast een voorproefje

Een museumbezoek is misschien niet het eerste uitje waar blinden- en slechtzienden aan denken. Maar als het aan museum Boijmans van Beuningen ligt, is dat later dit jaar anders.Het museum wil een programma ontwikkelen voor deze groep, waarbij meerdere zintuigen geprikkeld worden.

Het museum is een van de drie finalisten voor de Raak Stimuleringsprijs. De prijs is bedoeld om musea te stimuleren om met speciale programma's te komen voor mensen met een visuele beperking. Boijmans krijgt hoe dan ook een geldprijs, maar met de hoofdprijs kan het zijn programma dit jaar al uitvoeren. Het meest voor de hand liggende wat het museum wil ontwikkelen is een rondleiding waarbij de gids is getraind om te beschrijven wat het kunstwerk inhoudt. Ook wil het museum laten voelen hoe de verf op een schilderij voelt of een stukje stof van bijvoorbeeld een jurk op het schilderij. "Er zijn andere vormen waar we ook al ervaring mee hebben", zegt Catrien Schreuder. "Soms kan het heel erg helpen om bijvoorbeeld een houding uit te beelden. Dat doen we al met kinderen. We hebben een standbeeld dat heet Schaamte. Als je met je schouders een beetje naar voren gaat, dan heb je gelijk meer beleving van zo'n kunstwerk." Daarnaast denkt het museum aan het gebruik van muziek. "We hebben al eens muzikanten gevraagd om te laten horen wat een kunstwerk bij hen oproept. Dat zou je hier ook kunnen doen", aldus Schreuder. "Het lijkt mij ook spannend om iets met geur te doen." Boijmans wil het programma met experts ontwikkelen en aan blinden en slechtzienden vragen wat zij aantrekkelijk vinden. De Raak Stimuleringsprijs is een publieksprijs. Iedereen kan op de website van de organisatie stemmen op een van de drie finalisten. Aan de hoofdprijs is 25.000 euro verbonden.