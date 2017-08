Voorlopig wordt er geen eitje getikt bij Humanitas

Foto: Pixabay.com

De verpleeghuizen van Humanitas in Rotterdam stoppen per direct met het gebruik van eieren in de maaltijden. Dat heeft een woordvoerder woensdag laten weten aan RTV Rijnmond. Ook het Erasmus MC in Rotterdam is extra voorzichtig met het gebruik van eieren.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert om eieren met bepaalde codes niet te eten, omdat er mogelijk fipronil in zit. Fipronil is een bestrijdingsmiddel om luizen, vlooien en teken te bestrijden. In de pluimveesector wordt het gebruikt tegen bloedluizen in eieren. Inmiddels staan er 15 codes van besmette eieren op de website van de NVWA. De lijst is nog niet volledig, want nog steeds zijn niet alle resultaten binnen van de genomen ei-monsters. Als zorginstelling met een kwetsbare doelgroep wil Humanitas geen enkel risico nemen. Woensdag is daarom besloten om voorlopig geen eieren te serveren. De eieren die al in omloop waren, waren al gecontroleerd met de leveranciers. Ziekenhuizen

Ook andere instellingen bekijken wat ze zullen doen met maaltijden waarin eieren zitten. Zo heeft het Erasmus MC in Rotterdam alle leveranciers aangeschreven met de vraag of er mogelijk foute eieren tussen zitten. Die antwoorden zijn nog niet allemaal binnen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht kon nog geen antwoord geven op de vraag of eieren van de menukaart worden gehaald.