Rotterdammer rijdt heel hard tegen de 'lamp'

Foto: archief

Een 40-jarige automobilist uit Rotterdam is woensdagochtend stilgezet door de verkeerspolitie. De man reed 151 kilometer per uur op de A20 waar 80 km/u is toegestaan. De Rotterdammer bleek nog meer op z'n kerfstok te hebben.

Een agent zag de man met hoge snelheid voorbij rijden. Hij volgde hem en gaf een stopteken. Zijn rijbewijs innemen omdat de man 71 kilometer te hard reed kon al niet meer. De man bleek zonder rijbewijs rond te rijden. Ook had hij nog 35 dagen celstraf open staan voor rijden zonder rijbewijs. De Rotterdammer is meegenomen naar het bureau. Daar is ook zijn auto doorzocht. In de achterbak bleek een partij computers te liggen waarmee de motoren van auto's automatisch kunnen worden gestart. Onderzocht wordt wat de man daarmee heeft gedaan. Meer rijbewijzen ingenomen

Woendagochtend raakten meer automobilisten hun rijbewijs kwijt. Bij controles op de A20, A4 en A16 reden zes automobilisten 160 tot 170 km/u op wegdelen waar een maximumsnelheid geldt van 100 km/u. Ook zij mochten mee naar het bureau.