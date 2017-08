Cadeautje vakantiegangers dreunt dagen door

Bewoners van een bovenhuis in Vlaardingen hebben een bijzonder cadeau laten staan voor de achterblijvers. Toen ze op vakantie gingen, zetten ze een blèrende radio vlak boven de slaapkamer van de benedenburen.

De buren waren de wanhoop nabij toen ze woensdag besloten de politie te bellen. Al enkele dagen zaten ze dag en nacht in de herrie. 's Nachts sliepen ze al met oordopjes in. De geluidsoverlast kwam van boven waar de bewoners op vakantie waren.

Agenten namen een kijkje en constateerden met eigen oren dat er sprake was van geluidsoverlast. "Belachelijk gewoon hoe iemand een ander hiermee kan pesten", schreef een van hen op Facebook.

Besloten werd om de deur te forceren en een kijkje te nemen in de bovenwoning. "Toen was het helemaal feest......In de badkamer (recht boven de slaapkamer van de benedenburen) stond op de tegelgrond een flinke radio te blèren", aldus de politie.

De tetterende radio is in beslag genomen en de deur afgesloten. "Na de vakantie zullen we nog een goed gesprek aangaan met de bewoners", belooft de dienstdoende agent.