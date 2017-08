400 G-voetballers beleven hun mooiste dag van het jaar

Op het sportcomplex van BVV Barendrecht werd woensdag de 25ste editie van de landelijke G-voetbaldag gehouden. Ruim 400 voetballers beleefden tijdens dit toernooi hun mooiste dag van het jaar.

Tijdens dit toernooi dragen alle voetballers tenues van de grote Nederlandse clubs, zijn er bekende trainers aanwezig om ze te coachen en worden de wedstrijden geleid door topscheidsrechters.

Ook verslaggever Frank Stout was op deze landelijke G-voetbaldag. Naaste de vele voetballers, verscheen ook bondscoach Dick Advocaat voor zijn camera. Dit alles resulteerde in de sfeerreportage die in de video te zien is.